Prince of Persia: Des Prinzen neue Kleider verspäten sich um zwei Monate

Wie Ubisoft nun bekannt gab, wird das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time erst am 18. März 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Als Grund für die Verschiebung nennt der Publisher in erster Linie die besonderen Umstände, welche durch das weltweit grassierende Coronavirus entstanden sind.

So war es den Entwicklern nicht möglich, den recht engen Zeitplan einzuhalten und das Remake pünktlich fertigzustellen. Ursprünglich hätte das Remake bereits am 21. Januar 2021 erscheinen sollen. Die Verschiebung fällt mit etwa zwei Monaten also erträglich aus.

Diese Verbesserungen bietet das Remake

Neben besseren Texturen soll Prince of Persia: The Sands of Time auch verbesserte Animationen, Soundeffekte und einen überarbeiteten Soundtrack bieten. Ebenso soll auch die Steuerung überarbeitet und an heutige Standards angepasst werden. Die Steuerung kann jederzeit zwischen der neuen und der alten Variante hin- und hergeschaltet werden.

Als besonderen Bonus legt Ubisoft außerdem die Originalversion von Prince of Persia aus dem Jahre 1992 bei, welche als vollständig spielbare Variante enthalten sein soll. Bei Amazon könnt ihr die Handelsversion für PS4 und Xbox One vorbestellen*.

via Gematsu, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time, Ubisoft