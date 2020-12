PlayStation Now im Dezember mit Horizon, Wreckfest, The Surge 2 und mehr

Sony hat das neue Line-up für PlayStation Now im Dezember 2020 vorgestellt. Zur Weihnachtszeit lockt der (nicht nur) Streaming-Dienst mit dem Highlight Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Sich ein Abo für PlayStation Now nur dafür zu besorgen, wäre aber nicht angebracht, immerhin kostet die Handelsversion schon lange unter 20 Euro*. Aber PlayStation Now hat in diesem Monat noch mehr neue Games zu bieten. Die Liste der Neuzugänge im Dezember umfasst:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Stranded Deep

The Surge 2

Darksiders III

Broforce

Die Spiele Resident Evil VII, Metro Exodus, Wolfenstein: The Old Blood und Rocket League haben die Bibliothek von PlayStation Now zum 1. Dezember verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now