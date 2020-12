Panzer Dragoon: Remake erscheint am 11. November für Xbox One

Für eine gewisse Zeit war das Panzer Dragoon: Remake exklusiv für Nintendo Switch verfügbar. Anschließend folgte eine Version für Google Stadia und eine PC-Version bei Steam und GOG. Im September erfolgte dann noch die Veröffentlichung für PlayStation 4 und nun dürfen endlich bald auch Xbox-Fans ran. Wie Publisher Forever Entertainment und Entwickler MegaPixel Studio bekannt gegeben haben, wird Panzer Dragoon: Remake am 11. Dezember 2020 für Xbox One erscheinen. Da die Ankündigung explizit für Xbox One erfolgt, wurde das Spiel vermutlich nicht für Xbox Series X optimiert. Nachfragen bei Twitter von Fans blieben unbeantwortet

Auf einem entfernten, einsamen Planeten triffst du zwei erwachte Drachen aus uralten Zeiten. Bewaffnet mit einer tödlichen Waffe aus der Vergangenheit musst du an der Seite deines gepanzerten blauen Drachen dein Schicksal erfüllen und den Prototyp-Drachen davon abhalten, den Turm zu erreichen.

In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, ob der Titel halten kann, was er verspricht. Mit all den Quality-of-Life-Verbesserungen und neuen Features des umfangreichen ersten Patches hätte das Spiel zum Launch wohl besser abgeschnitten. Seht nachfolgend den älteren Launchtrailer zur Switch-Version.

Bildmaterial: Panzer Dragoon: Remake, Forever Entertainment, MegaPixel Studio S.A.