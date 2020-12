JPGAMES.DE: IsiWiesels Spiele des Jahres

Platz 1: Immortals Fenyx Rising



Die Griechen waren sehr ausführlich, was die Aufzeichnung der Geschichten über Götter, Helden und mythische Bestien angeht. Und mein junges Ich von damals war sehr gründlich darin, so ziemlich alles zu dem Thema zu verschlingen, auf das es gestoßen ist. Und diese Leidenschaft habe ich bis heute beibehalten. Eine Geschichte mit Fokus auf der griechischen Mythologie? Immer her damit! Und Immortals Fenyx Rising hat mich nicht enttäuscht.

Für mich ist hier einfach alles rund. Das Kampfsystem geht locker von der Hand, überall gibt es etwas zu entdecken und zu tun. Die Dialoge sind witzig und auch optisch ist das Spiel sehr ansprechend. Während die Hauptgeschichte größtenteils eine Neuschöpfung der Entwickler ist, gibt es dennoch Parallelen zu den ursprünglichen Epen, darunter auch zahlreiche Anspielungen, die in den überall verstreuten Nebenaufgaben versteckt sind. Wer sich also in der Mythologie auskennt, hat gleich doppelt so viel Spaß. Besonders amüsant fand ich die Unterhaltung zwischen Zeus und Prometheus darüber, wie Aphrodite geboren wurde. Immortals Fenyx Rising ist genau so, wie ich mir The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewünscht hätte. Hört ihr, Nintendo? So macht man ein Open-World-Action-Adventure!