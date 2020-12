JPGAMES.DE: pixelpinos Spiele des Jahres

Honorable Mentions



13 Sentinels: Aegis Rim



Na das war mal eine Überraschung – und irgendwie auch nicht. Immerhin waren es zahlreiche euphorische Stimmen, die mich dazu bewegt haben, in 13 Sentinels reinzuschauen. Ich habe also irgendwo schon damit gerechnet, dass mir der Titel gefallen würde – meine Erwartungen wurden letztlich aber sogar übertroffen. Das solide Tower-Defense-Gameplay in allen Ehren, war es vor allem die (herausragend gut erzählte) Handlung um 13(!) ProtagonistInnen, die mich in ihren Bann zog und es auch nach wie vor tut. Denn ganz durch bin ich noch nicht und entsprechend kann ich 13 Sentinels nicht in seiner Gesamtheit bewerten. Das ist auch der Grund, warum es der Titel lediglich in die Honorable Mentions schafft. Ich freue mich aber schon sehr, in Kürze wieder in das Spiel einzutauchen.

Ohne näher auf sie einzugehen, würde ich zudem noch ein paar weitere Titel nennen, mit denen ich dieses Jahr meinen Spaß hatte:

Final Fantasy VII Remake (Tolles Kampfsystem)

The Last Of Us Part II (Tolle Inszenierung)

Ghost of Tsushima (Tolle Atmosphäre)

Hades (Tolles Storytelling)

Astro’s Playroom (Toller DualSense)