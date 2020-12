Idea Factory bringt Neptunia ReVerse im kommenden Jahr in den Westen

Idea Factory International hat die Veröffentlichung von Neptunia Reverse im Westen angekündigt. Die Göttinnen sind zurück, erstmals auf PlayStation 5. Es handelt sich bei Neptunia ReVerse um das japanische Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse. Für den Westen hat man sich wie so oft für einen etwas knackigeren Titel entschieden.

Es handelt sich bei diesem PS5-Abenteuer um die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist. So weit, so kompliziert.

Seht nachfolgend die ersten Screenshots zur Ankündigung.

Bildmaterial: Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, Compile Heart, Idea Factory