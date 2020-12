Ghosts ‘n Goblins Resurrection präsentiert sich mit anspruchsvollem Gameplay

Vor einigen Tagen kündigte Capcom Ghosts ‘n Goblins Resurrection an, das am 25. Februar 2021 ausschließlich digital für Nintendo Switch erscheinen soll. Kann die „Neuinterpretation“ halten, was der legendäre Name verspricht? Davon könnt ihr euch zumindest visuell einen Eindruck holen, denn es gibt 10 Minuten Gameplay zum neuen Spiel. Gezeigt wurde das Material bei der neuen Episode Capcom TV.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection verspricht Action-geladenes Sidescrolling-Gameplay mit märchenbuchhafter Optik und herausfordernden Hindernissen. Ihr begleitet abermals den tapferen Ritter Arthur durch die düsteren Welten. Ihr rennt, springt und kämpft euch euren Weg durch unzählige Feinde und versucht, die Prinzessin aus der Gefangenschaft des Dämonenherrschers zu befreien.

Kenner der Originale und Neueinsteiger haben die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsstufen: Squire, Knight und Legend. Neu ist ein Page-Modus, der angehenden Rittern erlaubt, an derselben Stelle mit unbegrenzten Leben immer wiedergeboren zu werden.

Arthur setzt dabei auf bewährte Waffen wie die Lanze und den Dolch, aber ihm stehen auch neue Werkzeuge wie der Hammer und die Stachelkugel zur Verfügung. Arthurs aktualisiertes Waffenarsenal beinhaltet außerdem neue Fähigkeiten und diverse Arten Magie.

Bildmaterial: Ghosts ’n Goblins Resurrection, Capcom