Games with Gold im Januar mit Little Nightmares, Trine 4 und mehr

Der Dezember neigt sich dem Ende zu, für Xbox wurde es also Zeit, die kommenden „Games with Gold“ vorzustellen. Im Januar 2021 erwartet euch im Falle eines Abos von Xbox Live Gold unter anderem Little Nightmares und Trine 4. Letzteres erwartet euch speziell in Deutschland, weil das eigentliche Line-up hier ein Spiel bietet, was in Deutschland nicht veröffentlicht wurde. Das gesamte Line-up liest sich wie folgt:

Little Nightmares – vom 1. bis 31. Januar auf Xbox Series und Xbox One

Trine 4: The Nightmare Prince – 16. Januar bis 15. Februar auf Series und One

The King of Fighters XIII – vom 1. bis 15. Januar auf Series, One und 360

Breakdown – vom 16. bis zum 31. Januar auf Series, One und Xbox 360

Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Bildmaterial: Microsoft