El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint für PC-Steam

Frohe Kunde hatte kürzlich Sawaki Takeyasu bei Twitter zu verkünden. So soll es das Action-Spiel El Shaddai: Ascension of the Metatron nach vielen Jahren nun auch noch auf PC-Steam schaffen. Ursprünglich erschien der Titel im Jahr 2011 für PlayStation 3 sowie Xbox 360 und vermochte vor allem wegen seinem Grafikstil für Aufsehen zu sorgen.

Darum geht es in El Shaddai

Die Handlung von „El Shaddai“ basiert auf dem sogenannten äthiopischen Henochbuch, welches dem Alten Testament angehört und eine Reihe apokalyptischer Schilderungen beinhaltet. Kurzum, ihr seid Enoch – ein von Gott gesandter, unsterblicher Krieger.

Eure göttliche Mission: Die sieben gefallenen Engel aufspüren, die sich auf der Erde aufhalten und die Menschheit als falsche Götter in ewige Finsternis stürzen. Auf seiner Reise wird Enoch von keinem geringeren als Lucifer begleitet, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

