Deutsche Verkaufscharts: Die stärkste Woche seit drei Jahren liegt hinter uns

GfK Entertainment hat für die zurückliegende Woche einen Rekord ausgerechnet. Laut dem Marktforscher war es die stärkste Verkaufswoche seit drei Jahren. Man kann nun zurückblicken und schauen, welche Blockbuster-Veröffentlichungen damit in den Schatten gestellt werden. Vielleicht könnte man auch vermuten, die VideospielerInnen wollten sich vor dem Lockdown noch einmal mit neuen Unterhaltungsmedien eindecken. Aber man kann dieses Dreijahreshoch wohl getrost auch einer Veröffentlichung zuschreiben: Cyberpunk 2077.

Natürlich hat auch das Weihnachtsgeschäft, FIFA, Call of Duty und Assassin’s Creed einen Anteil daran – aber das Weihnachtsgeschäft gab es genauso wie Spiele der drei populären Serien auch in den letzten Jahren. Die zurückliegende Woche wurde übrigens in den letzten drei Jahren nur vom September 2017 übertroffen, als FIFA 18 auf den Markt kam.

Cyberpunk 2077 steigt natürlich auf dem ersten Platz der PS4- und Xbox-One-Charts ein. Das gilt für die Standardversion. Die Collector’s Edition landet zusätzlich auf Rang 6 (PS4) und Rang 5 (Xbox One). GfK ermittelt für jede Handelsveröffentlichung eine Platzierung. FIFA 21 landet in den PS4-Charts auf Rang 2. Assassin’s Creed Valhalla holt diesen Rang in den Xbox-One-Charts. Just Dance 2021 ist ein weiterer Neueinsteiger in den beiden Rankings auf Rang 9 (PS4) bzw. Rang 8 (Xbox One).

Auf den Next-Gen-Konsolen halten unverändert Spider-Man: Miles Morales (PS5) und Immortals Fenyx Rising (Xbox Series) die Stellung auf Platz 1. Dahinter landen Assassin’s Creed Valhalla (PS5) und Call of Duty: Black Ops – Cold War (Xbox Series).

In den Nintendo-Switch-Charts ist mal wieder wenig los. Wie so oft fährt Mario Kart 8 Deluxe auf die Pole Position, gefolgt von Animal Crossing: New Horizons. In den PC-Rankings beackert der Landwirtschafts-Simulator 19 weiter den ersten Platz.

