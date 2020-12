Nioh 2: „Der erste Samurai“ schließt heute den DLC-Fahrplan ab

Mit „Der erste Samurai“ bringt Nioh 2 heute die DLC-Trilogie zum Abschluss. Es ist nach „Der Schüler des Tengu“ und „Dunkelheit in der Hauptstadt“ der dritte und letzte Story-DLC. Der DLC bietet neue Missionen sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Die Veröffentlichung des letzten DLCs bereitet auch den Weg für die Complete Edition. Sie wird am 5. Februar für PC-Steam und PlayStation 5 erscheinen. Außerdem wartet die schicke Nioh Collection für PlayStation 5 auf Neueinsteiger. Sie beinhaltet beide Spiele in der Complete Edition und kann bereits bei Amazon vorbestellt werden*.

Einblick in den DLC „Der erste Samurai“

Koei Tecmo stellt den DLC so vor: Ein Lichtblitz aus Sohayamaru befördert den Protagonisten ein drittes und letztes Mal zurück in die Vergangenheit. Er findet sich an einem Ort wieder, von dem ihm seine Mutter in seiner Kindheit erzählt hat – dorthin, wo eine sagenumwobene junge Kämpferin einst einen Oni besiegte. Otakemarus Vergangenheit, das Geheimnis von Sohayamaru und die Wahrheit über den ersten Samurai – all diese Geheimnisse werden aufgeklärt und die lange Reise des Protagonisten gipfelt in einem spannenden Finale.

