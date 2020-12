Capcom Arcade Stadium bringt Spielhallen-Atmosphäre auf eure Switch

Bei The Game Awards 2020 hat Capcom die Spielesammlung Capcom Arcade Stadium für Nintendo Switch angekündigt. Die Sammlung aus 32 klassischen Capcom-Games der Spielhallen-Generation soll im Februar 2021 digital für Switch erscheinen.

Diese Must-Have-Collection unterstützt bei einigen Spielen den lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu 4 Spieler. Zusätzlich verfügt jedes Spiel über eine Reihe an Optionen zur Spielanpassung, darunter Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeitsstufe, Anzeige-Einstellungen, Filter und diverse Rahmen inklusive einiger 3D-Versionen von Spielhallen-Automaten. Außerdem ist es mit dem Rewind-Feature möglich, jedes Spiel zurückzuspulen, um sich selbst (oder eine/n Freund/in) vor unvorhergesehenen Gefahren zu schützen.

Die Ankündigung lässt vermuten, dass Capcom Arcade Stadium lediglich eine Art Bühne für die vielen Games ist. So sind 1943 – The Battle of Midway und Ghosts’n Goblins als „Gratis-Download“ enthalten, die weiteren Spiele gibt es in drei Arcade-Paketen zu jeweils zehn Spielen. Welche Spiele das sind, zeigt euch der Trailer.

Bildmaterial: Capcom Arcade Stadium, Capcom