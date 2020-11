Twin Mirror führt euch mit einer interaktiven Web-App in die Spielwelt ein

Twin Mirror sollte bereits vor über einem Jahr erscheinen. Ursprünglich auch im Episodenformat geplant, entschied sich Dontnod Entertainment dann doch gegen diese Veröffentlichungsform und nahm sich mehr Zeit.

Nun erscheint das Spiel für PCs exklusiv via Epic Games Store, PlayStation 4 und Xbox One am 1. Dezember 2020. Wer im Epic Games Store vorbestellt*, erhält einen digitalen Soundtrack dazu. Doch zunächst gilt es erstmal, Twin Mirror ein bisschen besser kennenzulernen.

Dabei soll heute eine interaktive Web-App namens Lost on Arrival helfen.

In der interaktiven Web-App werden die Charaktere, die Kleinstadt Basswood, der Soundtrack und exklusive Artworks enthüllt. In dem Spiel gilt es, anhand eines auf der Straße gefundenen Handys ein Mysterium aufzuklären. Spieler, die das Rätsel lösen können, erhalten die Chance, einen einzigartigen, von Sam’s Mind Palace inspirierten Gaming-PC von Gigabyte sowie 20 Vorbesteller-Keys (inklusive des Soundtracks) für den Epic Game Store zu gewinnen.

Ein unsanftes Erwachen

In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf… er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.

Twin Mirror ist das erste selbst vertriebene Spiel von Life-is-Strange-Entwickler Dontnod. Die kommende Veröffentlichung wird auch mit PlayStation 5 und Xbox Series kompatibel sein.

Bildmaterial: Twin Mirror, Bandai Namco, Dontnod Entertainment, Shibuya Productions