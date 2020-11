Azur Lane: Crosswave erscheint am 19. Februar 2020 für Nintendo Switch

Idea Factory International hat die Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Portierung von Azur Lane: Crosswave auf den 19. Februar 2020 in Europa konkretisiert. Diese Veröffentlichung soll physisch und digital erfolgen. Bei Amazon könnt ihr das Spiel bereits in der „Commanders Calender Edition“ vorbestellen*. Azur Lane ist ursprünglich ein Side-Scrolling-Shooter von Shanhai Manjuu und Xiamen Yongshi, der 2017 für iOS- und Android-Geräte erschienen ist.

Idea Factory International hat außerdem die englischsprachige offizielle Website einem großen Update unterzogen und präsentiert euch dort nun alle Charaktere mit Beschreibungen und schönen Artworks.

Der auch im Westen für PS4 und PCs bereits veröffentlichte Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Unseren Test der PS4-Version findet ihr hier. Die Switch-Umsetzung erschien in Japan am 17. September 2020.

Das bietet die Switch-Umsetzung

Mit dabei sind auch neue Features, darunter ein verbesserter Foto-Modus. Wo man bisher nur drei 3D-Charaktermodelle fotografieren konnte, sind nun bis zu sechs Charaktere möglich, es stehen zudem auch mehr Kamerawinkel zur Verfügung. Die bisherigen DLC-Charaktere Taihou und Formidable sind außerdem bereits in der Neuveröffentlichung enthalten. Zusätzlich gibt es für alle Charaktere nun drei Unterstützungseinheiten und mehr Story-Inhalte.

Bildmaterial: Azur Lane: Crossware, Idea Factory International / Compile Heart, Felistella