Tinkertown erhält Unterstützung von Secret-of-Mana-Komponist Hiroki Kikuta

Publisher Headup hat heute zwei namhafte Neuzugänge für das Entwicklerteam von Tinkertown bekannt gegeben. Tinkertown ist das erste „In-House“ entwickelte Spiel des deutschen Publishers. Komponist Hiroki Kikuta wird die musikalische Komponente beisteuern. Allerdings nur zwei Songs. Eine Hörprobe findet ihr hier! Ihn kennt man von Secret of Mana. Um die Optik kümmert sich Giuseppe Longo, in der Szene besser bekannt als Misbug. Er hat an Spielen wie Gunbrick Reloaded und The Escapists 2 gearbeitet.

Tinkertown ist ein Sandbox-Multiplayer-RPG. Entweder allein oder mit bis zu drei MitspielerInnen könnt ihr eine prozedural generierte Welt unsicher machen. Es erwarten euch finstere Dungeons mit unterschiedlichen Herausforderungen, die euch mit jeder Menge Loot belohnen. Dieses könnt ihr wiederum benutzen, um ein eigenes Dorf aufzubauen oder um eure Ausrüstung zu verbessern.

Für unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sorgen unzählige Baupläne und Rezepte. Diese müssen jedoch erst einmal gefunden werden. So durchstreift ihr verschiedene Biome wie mystische Wälder, weitläufige Wüsten, Eislandschaften und Berge mit glühenden Lavaströmen, immer auf der Suche nach Loot. Ein dynamischer Tag- und Nacht-Wechsel soll dabei für eine magische Stimmung sorgen.

Der Steam Early Access von Tinkertown soll noch in diesem Jahr starten.

Bildmaterial: Tinkertown, Headup