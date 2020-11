Taucht mit den YoRHa Boys noch tiefer in NieR: Automata ein

Habt ihr immer noch nicht genug von NieR: Automata? Dann bekommt ihr jetzt mit NieR: Automata YoRHa Boys die Gelegenheit, noch tiefer in die Geschichte abzutauchen. Eine englische Übersetzung des Buchs ist nämlich ab sofort auch im Westen erhältlich, wie Square Enix bekannt gibt.

Auf Square Enix‘ offizieller „Manga and Books“-Website könnt ihr kostenlos ins erste Kapitel reinlesen. Es handelt sich um ein Prequel zum Videospiel, geschrieben von Yoko Taro und Jun Eishima. Letzterer ist Bücherwürmern auch von Final Fantasy XV: The Dawn of the Future und NieR: Automata: Long Story Short bekannt.

Bildmaterial: NieR: Automata YoRHa Boys, Square Enix