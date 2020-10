Sehr ssstylisch: Devil May Cry 5 Special Edition erscheint am 1. Dezember im Handel

Bei der ersten Ankündigung von Devil May Cry 5 Special Edition beim PlayStation 5 Showcase ließ Capcom bereits verlauten, dass Details zu einer Handelsversion später folgen. Heute ist dieses „später“ gekommen! Capcom gab bekannt, dass die Handelsversion am 1. Dezember für Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht wird. Die digitale Veröffentlichung erfolgt wie bereits bekannt gegeben mit dem Launch der Next-Gen-Konsolen am 10. November bzw. am 12. November 2020.

Die Devil May Cry 5 Special Edition wird mit neuen Features, Spielmodi und Vergil als spielbaren Charakter für die neue Generation an den Start gehen. Die Leistung der RE Engine soll durch zusätzliche Next-Gen-Features mit Devil May Cry 5 Special Edition noch herausragender sein.

Schneller, echter, schöner

SpielerInnen dürfen sich auf Framerates von bis zu 120 fps freuen, natürlich in 4K-Auflösung spielen und sich an lebensechten Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekten der Ray-Tracing-Technologie laben. Verbesserte 3D-Audioeffekte sollen SpielerInnen helfen, Feinde von oben, unten und allen Seiten präzise wahrnehmen können.

Inhaltlich dürfen sich Fans über neue Modi wie „Legendary Dark Knight Mode“ und den „Turbo Mode“ freuen. Für Spieler, die ihre Fähigkeiten an ihre Grenzen bringen wollen, bietet jeder Modus einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Fans, die eine zusätzliche Herausforderung suchen, können sich mit der erhöhten Anzahl an Feinden im gefährlichen „Legendary Dark Knight Mode“ auseinandersetzen – einem neuen Schwierigkeitsgrad, der selbst erfahrene Jäger auf Trab hält, indem die Anzahl der Feinde auf bis zu 11 pro Begegnung erhöht wird. Adrenalin-Junkies kommen im „Turbo-Modus“ auf ihre Kosten, bei dem sie ihre Reaktionsgeschwindigkeiten bei einer bis zu 20 Prozent gesteigerten Gameplay-Geschwindigkeit unter Beweis stellen können.

Außerdem fügt Devil May Cry 5 Special Edition natürlich Vergil als spielbaren Charakter hinzu. Capcom kündigte auch an, dass „sämtliche Vergil-Inhalte“ separat für PlayStation 4, Xbox One und PCs (über Steam) erhältlich sein werden. Seht nachfolgend die Box-Arts der Next-Gen-Veröffentlichungen.

Der Ankündigungstrailer zu Devil May Cry 5 Special Edition:

Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom