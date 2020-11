Square Enix kündigt Final Fantasy VII Remake Acoustic Arrangements an

Ihr könnt nicht genug vom Final Fantasy VII Remake bekommen? Nun, zumindest in musikalischer Hinsicht besteht die Gefahr wohl kaum. Neben dem Original Soundtrack zum Remake gab es bereits mehrere Neuveröffentlichungen des (eben auch grandiosen) Soundtracks in verschiedenen Formen. Zuletzt kündigte Square Enix den Final Fantasy VII Remake Original Soundtrack Plus an, der einige neue Stücke aus „Ingame-Momenten und Zwischensequenzen“ enthält, die im ersten offiziellen Soundtrack nicht dabei waren.

Nun legt Square Enix mit einer weiteren Scheibe nach. Schon am 25. November wird das Album Final Fantasy VII Remake Acoustic Arrangements erscheinen. Wie der Titel schon erahnen lässt, gibt es akustische Arrangements von Hintergrundmusik aus dem Spiel. Einige der Stücke sind Medleys, die mehrere Songs kombinieren. Die Arrangements reichen von melancholischen Streichern bis hin zu Geigen. Das ist die Tracklist:

Prelude Medley (includes Bombing Mission) Sector 7 Undercity Medley (includes Tifa’s Theme – Seventh Heaven) Jessie’s Theme The Turks’ Theme Let the Battles Begin – Fight On Medley Aerith’s Theme – Home Again Expressway Medley (includes Midnight Rendezvous) Ghastly Medley (includes Haunted and Ghoul) J-E-N-O-V-A – Quickening One-Winged Angel – Rebirth

Mit dabei ist auch ein Booklet mit „Behind-the-scenes“-Kommentaren der beteiligten Komponisten. Square Enix veröffentlichte auch ein Promo-Video zum Soundtrack, bei dem ihr ein bisschen in einige Stücke hineinhören könnt und einige Bilder der Aufnahmen seht.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix