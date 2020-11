Final Fantasy VII Remake: Soundtrack Plus mit neuen Stücken angekündigt

Square Enix wird ein weiteres Soundtrack-Album zum Final Fantasy VII Remake veröffentlichen. Am 23. Dezember 2020 erscheint der Final Fantasy VII Remake Original Soundtrack Plus in Japan. Neu in diesem Album sind einige Stücke aus „Ingame-Momenten und Zwischensequenzen“, die im ersten offiziellen Soundtrack nicht enthalten waren.

Allerdings wird es wohl auch einige Songs geben, die im neuen Album nicht enthalten sind. Denn während der erste Soundtrack sieben CDs und über 150 Tracks bot, kommt der neue Plus-Soundtrack nur mit vier Discs daher. Eine Veröffentlichung im Westen ist ebenfalls geplant, es gibt aber weder Termine noch Preise dafür.

Das Cover-Artwork hat Tetsuya Nomura extra für diese Veröffentlichung gezeichnet. Eine konkrete Tracklist des Soundtrack Plus gibt es bisher nicht. Dafür könnt ihr euch den neuen Soundtrack aber schon vorbestellen:

Final Fantasy VII Remake Soundtrack Plus* bei Play-Asia

Seit Oktober kommen Fans von orchestralen Klängen übrigens voll auf ihre Kosten. Vor wenigen Tagen erst hat Square Enix nämlich auch das Final Fantasy VII Remake Orchestral Arrangement Album veröffentlicht.

