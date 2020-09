Otome-Visual-Novel zu My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! angekündigt

Die „Idea Factory“-Marke Otomate kündigte kürzlich My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates that Stir the Waters an. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich eine Otome-Visual-Novel, die auf der gleichnamigen Light-Novel-Serie basiert. Diese bedachte man zuletzt bereits mit einer Anime-Umsetzung. Ab 2021 können sich SpielerInnen dann selbst in die verworrenen Beziehungsgeflechte um Protagonistin Catarina Claes stürzen. Das allerdings vorerst nur in Japan und auch die Plattformen für die der Titel erscheinen soll, sind aktuell noch nicht bekannt.

Neben den bekannten Charakteren aus der Vorlage, sollen eigens für die Videospiel-Umsetzung erdachte Figuren aufschlagen, die zu potenziellen Romanzen bereitstehen. Weitere Informationen sollen übrigens im Rahmen der kommenden Ausgabe von „B’s LOG Magazine“ am 20. Oktober verfügbar werden.

Die Otome-Visual-Novel im Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates that Stir the Waters, Idea Factory / Otomate