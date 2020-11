Poison Control erscheint am 16. April in Europa

NIS America plant die Veröffentlichung von Poison Control am 16. April 2021 in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch. In Nordamerika liegt der Termin drei Tage früher. Die Mischung aus Action-Gameplay und Shooter ist in Japan als Shoujo Jigoku no Doku Musume bereits erhältlich. Hierzulande erscheint das Spiel in der Contaminated Edition* mit einigen Boni.

Heute gibt es zudem einen Charakter-Trailer zum Spiel. Neben dem ungleichen Protagonisten-Duo haben auch die Antagonisten ihren Auftritt. Zudem lernt ihr einige der verlorenen Seelen und ihre Probleme kennen, welchen ihr jeweils helfen müsst.

Hinter dem „bunten Shooter“ stecken die kreativen Köpfe von Penny-Punching Princess und The Princess Guide. NIS America kündigte eine Limited Edition an, die im NISA-Europe-Store bereits für PS4 und Switch vorbestellbar ist. Auch eine Standard-Handelsversion wird dort gelistet. Ob sie es auch in den breiten europäischen Handel schafft, wird sich zeigen.

So führt NISA offiziell in das Spiel ein:

Ein mysteriöses Phänomen sorgt dafür, dass Geister in der giftigen Manifestation ihrer eigenen Verzweiflung gefangen sind. Alleinig die arrogante Poisonette und ihr zerstreuter Seelenverwandter können diese Geister von ihrem Schicksal erlösen. Während ihrer Reise treffen sie auf gefallene Seelen, die sehnsüchtig nach einem Ausweg suchen. Ihre Reise wird durch Poison Maidens erschwert, die ganz eigene, bösartige Ziele verfolgen. In den giftigen Sümpfen lauern allerlei verdrehte Kreaturen, die nichts Gutes im Sinn haben. Welch dunkle Geheimnisse werden sie über diese giftige Welt aufdecken… und über sich selbst?

Im Spiel wechselt ihr zwischen der Gift-absorbierenden Poisonette und ihrem Waffen-schwingenden Seelenverwandten hin und her und kombiniert ihre Feuerpower und Zonenkontrolle, um die Kreaturen der giftigen Sümpfe zu bekämpfen. Auf eurem Weg trefft ihr auf weitere Poison Maidens, die nicht ganz so einwandfreie Ziele verfolgen wie ihr selbst. Ihre gefallenen Seelen gilt es zu befreien und zu reinigen.

Der neue Charakter-Trailer zu Poison Control

Bildmaterial: Poison Control, NIS America, Nippon Ichi Software