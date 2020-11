Compile Heart hat einige neue Gameplay-Videos zu Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse veröffentlicht. Ihr seht einige der neuen Features des Spiels, darunter das neue Angel-Minispiel und den Arrange-Modus, der gleich zu Spielbeginn 27 Charaktere spielbar macht.

Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse ist die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist. So weit, so kompliziert.

Es gibt überarbeitete Gameplay-Systeme und eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Ein neuer Spielmodus bietet eine angepasste Balance und es gibt ein neues Angel-Minispiel, das die Funktionen des DualSense-Controllers nutzt. Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse erscheint in Japan am 17. Dezember für PlayStation 5. Das Projekt feiert den 10. Geburtstag von Neptunia.

Arrange Modus

Bigger Than Ever – die 27 Charaktere

Angel-Minispiel

via Gematsu, Bildmaterial: Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, Idea Factory / Compile Heart, Felistella