„3 für 2“-Aktion bei Anime-Planet mit Tales of, God Eater, Digimon und vielem mehr

Bei Anime-Planet, dem hauseigenen Shop von Publisher KSM Anime, läuft noch immer die aktuelle „3 für 2“-Aktion*. Mit dabei sind alle Produkte des Shops, die bis einschließlich August veröffentlicht wurden. Ausgenommen sind Overlord, Manga und Games.

Ihr habt u. a. die Wahl zwischen dem Komplettpaket von Tales of Zestiria the X* aus beiden Staffeln und OVA, der kompletten God-Eater-Reihe*, der kompletten OVA-Collection zu Tales of Symphonia* sowie Ghost in the Shell, Hunter x Hunter, Naruto Shippuden, Gintama, Digimon Adventure, Atelier Escha & Logy bis hin zu Klassikern wie Captain Tsubasa oder Mila Superstar und vieles mehr.

Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: Tales of Zestiria the X, ufotable, Bandai Namco