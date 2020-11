Die by the Blade stellt seine vernichtenden Gameplay-Mechaniken vor

Die Kickstarter-Kampagne zum One-Hit-Kill-Fighter Die by the Blade nähert sich langsam dem Ende. Das ist natürlich auch der Zeitpunkt, zu dem Macher in der Regel noch einmal alles mobilisieren. Das soll mit einem neuen Video gelingen, das einen ersten Blick auf die Gameplay-Mechaniken liefert. Kommentiert wird es von Development-Lead Peter Adamondy von Triple Hill Interactive.

Die Entwicklung des Fighting-Games ist bereits gesichert, die Kampagne hat über 20.000 Euro eingespielt. Benötigt haben die Entwickler aus der Slowakei nur 16.800 Euro. Noch vier Tage lang habt ihr Zeit, euren Teil beizusteuern.

Mit der Kampagne will man nicht nur Geld sammeln, sondern auch in Kommunikation mit den Fans treten. Inspiration zieht Die by the Blade von Genre-Klassikern wie Bushido Blade und Way of the Samurai. Gekämpft wird nur mit dem Schwert, Treffer haben verheerende Wirkung. Der kleinste Fehler ist tödlich.

Die by the Blade soll für Konsolen und PCs erscheinen. Die Veröffentlichung ist für Juni 2021 geplant und mit dabei sind dann auch deutsche Texte. Die offizielle Website findet ihr hier.

Bildmaterial: Die by the Blade, Grindstone / Triple Hill Interactive, Toko Midori