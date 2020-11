Deutsche Verkaufscharts: Watch Dogs und Little Hope rücken an FIFA 21 heran

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, rücken Watch Dogs: Legion (Xbox One) und The Dark Pictures: Little Hope (PS4) jeweils dem Primus FIFA 21 auf die Pelle. Aber es reicht in den genannten Rankings jeweils nur für den zweiten Platz. FIFA 21 liegt sowohl in den PS4-Charts als auch Xbox-One-Charts weiter auf dem ersten Platz.

Hinter den Spitzenpositionen drängeln sich die Boliden. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hinterlässt seine Reifenspuren auf den Plätzen fünf (PS4) und drei (Xbox One). DiRT 5 spielt seine Pferdestärken auch aus und rast auf Platz fünf der Xbox-Charts.

In den PC- und Nintendo-Switch-Charts ist unterdessen nicht viel los. Der Landwirtschafts-Simulator 19 bleibt wie in der Vorwoche vor Die Sims 4. Und auf Switch dominiert weiter Mario Kart 8 Deluxe vor Animal Crossing: New Horizons.

via GfK, Bildmaterial: The Dark Pictures: Little Hope, Bandai Namco / Supermassive Games