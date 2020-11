Der neue „War Chronicles“-Modus von Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy

Koei Tecmo hat heute einige neue Details zu Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy veröffentlicht, das am 11. Februar 2021 hierzulande erscheinen wird. In erster Linie handelt es sich um eine große Erweiterung zu Romance of The Three Kingdoms XIV.

Nebenbei feiert die Serie aber auch ihr Debüt auf Nintendo Switch, denn Koei Tecmo nutzt die Gelegenheit zur Veröffentlichung des Spiels und der Erweiterung auf Nintendos Hybridkonsole. Darüber hinaus erscheint „Diplomancy and Strategy“ für PlayStation 4 und PCs. Käufer des Originals können ihr Spiel kostenpflichtig upgraden.

Neu in der Erweiterung ist der „War Chronicles“-Modus, der klassische Szenarien einführt.

Teil des neuen, spannenden War Chronicles-Modus sind fünf Szenarien, welche jeweils originale Events enthalten, die mitreißende Action nahezu garantieren. Nach jedem Szenario werden die Spieler bewertet, um so ihre Fähigkeiten vergleichbar zu machen. Das wahre Können der Taktiker wird sich hiermit sicherlich zeigen! Der War Chronicles-Modus bietet ebenfalls ein neues Feature: „Falsche Informationen“. Mit dieser Finte können gegnerische Truppen in Fallen gelockt werden. Der Erfolg ist maßgeblich von der Intelligenz der Offiziere abhängig. Diese Statuseigenschaft spielt damit eine noch größere Rolle als zuvor. Fortan können Spieler auch Gebäude zerstören oder sabotieren, beispielsweise mit Fallen, die in Gebäuden platziert werden.

Bildmaterial: Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy, Koei Tecmo