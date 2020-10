Yakuza: Like a Dragon lässt euch mit einem neuen Trailer in eure Aufgaben reinschnuppern

Atlus hat heute einen neuen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht. „The Quest Begins“ ist eine knallbunte Mischung aus dem, was euch im neuen Yakuza-Ableger erwartet. Und Yakuza-Fans wissen: das wird wieder eine ganze Menge sein. Wo fängt man da an?

Sicherlich keine Nebensache: der neue Held, Ichiban Kasuga. Er hat die schwere Aufgabe, in die Fußstapfen von Fan-Liebling Kazuma Kiryu zu treten. Doch die Ersteindrücke aus den bisherigen Videos lassen vermuten, dass ihm das ganz gut gelingen könnte.

Wohl eine Nebensache: viele Dinge, die Ichiban Kasuga im Spiel so treibt. Er fährt Go-Kart, vertrödelt Zeit in Spielhallen, spielt Baseball in Käfigen, meistert Schulaufgaben, geht ins Kino und vieles mehr im riesigen Yokohama-Playground. Einen Eindrück davon liefert der neue Trailer.

Das Ende des „The Quest Begins“-Trailers hält eine besondere Überraschung parat. Zum ersten Mal in der Serien-Geschichte sind die beliebtesten Karaoke-Songs der vergangenen Yakuza-Titel als englische Version enthalten, gepaart mit einigen neuen Liedern.

Unter anderem als englische Karaoke-Version enthalten sind:

Baka Mitai (I’ve Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

The Future I Dreamed Of

Yakuza: Like a Dragon wird am 10. November für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 und Steam veröffentlicht. Zu den Next-Gen-Updates führt Atlus aus:

Die Version für Xbox Series X | S bietet das Smart Delivery-Upgrade-System für Besitzer einer Xbox One-Version. PlayStation 4-Benutzer erhalten ebenfalls einen kostenlosen Upgrade-Weg auf die PlayStation 5. Die PlayStation 5-Version wird am 2. März sowohl digital, als auch als Handelsversion veröffentlicht.

Zum Start aller anderen Versionen am 10. November wird es die limitierte Day Ichi Edition* geben. Spieler hierzulande freuen sich zudem über deutsche Texte. In unserem „Getting Started“ -Artikel verraten wir euch übrigens, warum ihr Yakuza spielen solltet, sofern ihr es nicht schon tut oder getan habt. Und wenn ihr wissen wollt, wieso das Kampfmenü aus den Buchstaben SEGA besteht, seid ihr hier richtig.

Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio