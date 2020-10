XXL-Gaming-Mousepads mit eurem Wunschmotiv bei Deskpad

Nutzt ihr ein Mousepad? Wie sieht es aus? Abgeknickt, weil viel zu klein? Irgendein schnödes Werbemotiv? Es verrutscht andauernd? Nun, es gibt durchaus Alternativen. Bei Deskpad könnt ihr euch euer Mousepad nach Größe und Motiv selbst gestalten. Neben normalen Dimensionen und Wunschmotiven gehts bis rauf zu großen Schreibtischunterlagen, die über den gesamten Tisch reichen und eurem Schreibtisch einen ganz neuen Look verpassen.

XXL Gaming Mousepad bei Deskpad

Nun sind Mousepads mit Fotomotiv keine neue Erfindung. Bei Deskpad will man deshalb Qualität sprechen lassen. Neben dem hochwertigen Material (robustes CV-Vinyl) gibt es auch einige zusätzliche Optionen wie abgerundete Ecken oder gar ganz runde Mousepads. Die Oberfläche kann man glatt oder leicht angerauht wählen. Das verwendete Material ist antistatisch und pflegeleicht. Ihr könnt es mit einem feuchten Lappen abwischen.

Ein besonderer Hingucker wäre die riesige Schreibtischunterlage, die nicht nur als Mousepad dient, sondern auch als Untergrund für den Rest eures Schreibtischs. Bis zu 290 x 120 cm sind möglich. Über den Do-it-Yourself-Editor sind alle Optionen und Maße leicht und intuitiv auswählbar. Der Rest funktioniert mit Drag & Drop und der Preis wird mit jeder geänderten Angabe automatisch berechnet.

Die Motivauswahl…

Schön und gut – aber nun gehts an die Motivauswahl! Mitunter gar nicht so einfach, denn natürlich müssen die Urheberrechte gewahrt sein. Am besten eignen sich also selbst geschossene Fotos oder selbst gezeichnete Bilder. Aber es gibt auch genug urheberrechtsfreies Material im Internet. Hier gilt es natürlich, sich zu informieren.

Vielleicht bietet sich aber auch ein besonderes Schmankerl an. Das legendäre Studio Ghibli hat nämlich gerade auf seiner Website über 400 Motive aus acht Ghibli-Filmen zur „freien Verwendung“ (free use) veröffentlicht. Einzige Anforderung ist, dass diese Bilder mit „common sense“ verwendet werden, also gesundem Menschenverstand. Das ist nicht gerade eine rechtsverbindliche Aussage, deshalb möchten auch wir die nicht treffen. Aber das Stöbern durch diese Galerien wird euch auch unabhängig von eurem neuen Mousepad Spaß bereiten!

Bildmaterial: Studio Ghibli