Tetris im Schlüsselanhänger-Format: Tetris Mini erscheint am 8. Oktober in Japan

Sicher, es gibt schon mehr als genug Möglichkeiten, Tetris unterwegs spielen zu können. Mit dem jüngst von Gametech angekündigten Tetris Mini könnt ihr den Klassiker bald aber wirklich überall im oder viel mehr am Gepäck haben. Die portable Miniatur-Konsole kommt nämlich im Schlüsselanhänger-Format daher und soll am 8. Oktober 2020 in Japan erscheinen. Das Tetris Mini soll mit 1.500 Yen (etwa 12 EUR) zu Buche schlagen und lässt sich bereits via Amazon Japan vorbestellen*.

Das Gerät kommt in sechs Farbvariationen daher und misst 43x15x60 mm – der LCD-Screen 28x37mm. Um das Tetris Mini aufzuladen, benötigt ihr ein Micro-USB-Kabel. Ein solches ist nicht Teil des Lieferumfanges.

























Das Gerät bietet drei Spielmodi. Den „Marathon-Modus“, der euch (beinahe) endlos spielen lässt und erst bei Erreichen von 99990 Punkten beendet wird. Der „20 Line Mode“ ist geschafft, nachdem ihr 20 Reihen aufgelöst habt. Und im „Ultra Modus“ ist euer Ziel innerhalb von zwei Minuten so viele Reihen wie möglich aufzulösen. Praktisch also für die kurze Bahnfahrt.

Habt ihr Interesse am Tetris-Schlüsselanhänger? Oder reichen euch die zahllosen anderen Möglichkeiten, Tetris portabel zu spielen?

via Siliconera, Bildmaterial: Tetris Mini, Gametech