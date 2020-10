Sonntagsfrage: Wie gefällt euch Genshin Impact?

Ein chinesisches Action-RPG als Zelda-Klon mit Free-to-play-Elementen. So bezeichnen viele Genshin Impact. Seit einigen Tagen ist das Spiel für PlayStation 4, PCs und mobile Endgeräte verfügbar. Eine Switch-Version soll ebenfalls folgen. Doch auch jetzt schon erfreut sich Genshin Impact großer Beliebtheit. Da es sich um einen F2P-Titel handelt, ist die Einstiegshürde auch nicht so groß.

Die ersten Stimmen, die man auf sozialen Netzwerken und Foren liest, scheinen ebenfalls recht positiv zu sein. Die Welt und Charaktere scheinen schön gestaltet zu sein und selbst hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken. Allerdings gibt es auch noch ein paar technische Schwierigkeiten. Zudem finden viele SpielerInnen das Bezahlmodell nicht gut. Es gibt viele Mikrotransaktionen.

Um einen genaueren Blick auf die Stimmung zum Spiel zu bekommen, fragen wir euch am heutigen Sonntag: Wie gefällt euch Genshin Impact? Um das ein wenig besser darstellen zu können, gebt ihr einfach eure Note ab.

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöse Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

