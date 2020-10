Nintendo Treehouse Live: Neue Ausgabe widmet sich um 19 Uhr Pikmin 3 Deluxe und Hyrule Warriors

Wie Nintendo via Twitter bekanntgab, strahlt man heute einen neuen ‚Nintendo Treehouse‘-Livestream aus. Dieser nimmt sich die anstehenden Titel Pikmin 3 Deluxe und Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zur Brust. Nintendo gibt dabei an, detailliert in ersteren Titel einzutauchen, während uns zu ‚Hyrule Warriors‘ die Präsentation einer neuen Stage und Gameplay-Details erwarten. Ihr könnt via YouTube ab 19:00 Uhr deutscher Zeit zuschalten.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zeigte sich kürzlich in einem neuen Trailer, der uns die frischen Versionen alter Verbündeter präsentierte. Und in einem weiteren Video erklärt euch Nintendo zudem, was genau die kleinen Pikmin sind.

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo