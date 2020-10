Konami sichert sich Trademarkt zu Gensou Suikogaiden und Ganbare Goemon

Konami hat sich in Japan die Trademarks “Gensou Suikogaiden”, “Ganbare Goemon” und “Emotional Voice System” gesichert. Alle Eintragungen fanden am 5. Oktober statt, wie Gematsu berichtet.

Gensou Suikogaiden ist ein Spin-off zur Suikoden-Serie. Die Visual Novel erschien im September 2000 erstmals als Suikogaiden Vol. 1: Swordsman of Harmonia für PlayStation und fand mit Suikogaiden Vol. 2: Duel at Crystal Valley im März 2001 noch eine Fortsetzung. Eine Lokalisierung gab es nie.

Ganbare Goemon ist besser bekannt als Goemon – oder im Westen als Mystical Ninja. Die Serie hat eine lange Tradition, wurde aber schon seit vielen Jahren von Konami kaum beachtet. Das letzte Konsolenspiel datiert von 2005: Ganbare Goemon: Toukai Douchuu Ooedo Tengu ri Kaeshi no Maki für Nintendo DS.

“Emotional Voice System” letztlich ist ein System, das in Tokimeki Memorial Verwendung fand, wie Gematsu zu berichten weiß. Erstmals kam es in Tokimeki Memorial 2 zum Einsatz. Die Mädels im Spiel konnten mit dem System den vom Spieler selbst gewählten Namen aussprechen. Das System kommt auch in der Otome-Spin-off-Serie Tokimeki Memorial: Girl’s Side zum Einsatz und wurde höchstwahrscheinlich zur aktuellen Verwendung in Girl’s Side 4th Heart für Nintendo Switch erneut gesichert.

Bildmaterial: Gensou Suikogaiden Box Art, Konami