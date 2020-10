Games with Gold im Oktober u. a. mit Costume Quest und Maid of Sker

Auch im Oktober gibt es wieder neue „Games with Gold“, das Pendant zu PlayStation Plus, das bei Xbox allerdings ob des prominenteren Xbox Game Pass fast ein wenig untergeht. Games with Gold sind im Xbox Game Pass Ultimate ebenfalls enthalten. Neu im Oktober sind wieder zwei Games für Xbox One und zwei für Xbox 360, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielen könnt. Konkret sind dies:

Slayaway Camp: Butcher’s Cut – verfügbar vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One

Maid of Sker – verfügbar vom 15. Oktober bis 16. November auf Xbox One

Sphinx und die verfluchte Mumie – v erfügbar vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox 360

Costume Quest – verfügbar vom 16. bis 31. Oktober auf Xbox 360

Übrigens, ein weiteres Xbox-Programm heißt Free Play Days, ebenfalls Teil von Games with Gold. Hier könnt ihr am Wochenende immer gratis in Spiele reinspielen. Dieses Wochenende sind das Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2. Free Play Days ist als Teil von Games with Gold natürlich auch Teil des Xbox Game Pass Ultimate. Dort wiederum sind die drei Yakuza-Games aber sowieso schon enthalten.

Bildmaterial: Microsoft