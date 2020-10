PlayStation 5 geht mit Netflix, Spotify, Twitch, Apple TV und Co. an den Start

Irgendwo in einer Nintendo Switch sitzt jetzt ein kleines Äffchen und kratzt sich am Kopf. PlayStation 5 geht mit einer Vielzahl an Unterhaltungs-Apps an den Start, wie Sony heute bekannt gab. Dazu zählen ganz konkret Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch und Youtube. Diese Apps stehen von Beginn an zur Verfügung.

Weitere Streaming-Apps wie Amazon Prime Video und viele andere werden ebenfalls auf PS5 erscheinen. Das Angebot an Unterhaltungs-Apps wird auch nach der Veröffentlichung der Konsole kontinuierlich erweitert.

Die Apps sollen dabei in einem eigenen Medienbereich beherbergt werden, heißt es. Sie müssen nicht separat über den PlayStation Store heruntergeladen werden. NutzerInnen sollen bequem zwischen dem Spiel- und Medienbereich wechseln können.

Sony verweist außerdem noch einmal auf die spezielle Medienfernbedienung für PlayStation 5. Mit dieser kann man die Konsole starten und durch das Medienangebot navigieren. Außerdem bietet sie dedizierte Starttasten für die wichtigsten Medien-Apps. Ihr könnt euch diese Fernbedienung bei Amazon vorbestellen*. Alternativ findet ihr sie auch bei Media Markt* und Saturn*.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony