Final Fantasy XV Official Works erscheint im März 2021 in der englischsprachigen Version

Gute Nachrichten für Fans von Final Fantasy XV. Eine englische Version der Final Fantasy XV Official Works ist auf dem Weg und gar nicht mehr so weit entfernt. In Japan erschien die Sammlung in Buchform bereits im März 2018. Während es neben der japanischen Version noch eine französische gibt, blieb die Veröffentlichung einer englischsprachigen Fassung bislang aus. Das ändert sich mit dem 9. März 2021, wenn die englische Version in einer Standardausgabe und Limited Edition verfügbar wird.

Limitierte Edition mit zusätzlichen Inhalten

Die Standardausgabe schlägt mit 39,99 US-Dollar zu Buche. Ihr erhaltet ein 208-seitiges Hardcover-Buch, welches zum Rand mit Lore, Concept Art, Informationen zur Entwicklung und weiteren Einblicken hinter die Kulissen des Spiel gefüllt ist.

Für die limitierte Fassung müsst ihr tiefer in die Tasche greifen. Diese kostet euch stolze 199,99 US-Dollar, bietet allerdings auch etwas Extrainhalt. Zum einen ist das Buch mit einem exklusiven Cover und einer anderen Bindung ausgestattet. Weiterhin liegt ein Replik des Notizbuches bei, mit dem die Turteltauben Noctis und Lunafreya im Rahmen der Handlung von Final Fantasy XV Nachrichten austauschen. Dabei handelt es sich um ein blankes Notizbuch – ihr entscheidet also selbst, wie ihr es befüllt. Außerdem kommt die limitierte Edition mit einer Acryl-Kunsttafel, allesamt verpackt in einer edlen Sammlerbox.

