Die Bibel für Sonic-Fans: Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia zum 30. Geburtstag

Die Bibel für Sonic-Fans: Verlag Dark Horse Books erarbeitet mit Sega zum 30. Geburtstag des blauen Igels das Kompendium Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia. In 30 Jahren hat Sonic so einiges erlebt und festgehalten werden diese Erlebnisse in dem Kompendium auf 256 Seiten.

Mit Ian Flynn konnte man einen versierten Sonic-Kenner als Autor für das Buch gewinnen. Er war auch Autor der Archie-Comics sowie einiger Spiele und Spin-offs und des Anime Sonic Boom. Die Veröffentlichung ist für den 1. Juni 2021 geplant, leider aber nur englischsprachig.

Bildmaterial: Sonic Mania, SEGA