Baldur’s Gate 3 ist ab heute im Early Access spielbar

Wisst ihr noch, damals… Baldur’s Gate? Ja? Dann interessiert ihr euch vermutlich auch für Baldur’s Gate 3. Ob euch euer Interesse den Vollpreis für Early Access wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Aber wenn ja, dann habt ihr ab heute die Möglichkeit dazu. Baldur’s Gate ist ab sofort im Early Access und bei GOG, Steam sowie bei Google Stadia verfügbar. Dazu gibts auch noch den passenden Launchtrailer.

Zum Start steht gleich der erste Akt zur Verfügung, etwa 25 Stunden Spielzeit, 46.000 Dialogzeilen in englischer Sprache, 600 NPCs und 146 Zaubersprüche und Aktionen. 16 Rassen und Unterrassen sowie sechs Klassen mit eigenen Unterklassen.

Mit einem Parasiten, der in ihre Gehirne eingepflanzt wurde, wachen die Spieler an Bord eines brennenden Nautiloidenschiffes auf, rasen durch die Hölle und stehen im Mittelpunkt eines epischen Kampfes zwischen Mind Flayers und roten Drachen. Und das wird nur der Anfang ihrer Reise sein. Bei ihrer Rückkehr in die Vergessenen Reiche werden die Spieler in einer Geschichte über Kameradschaft und Verrat, Opfer und Überleben – und die Verlockung absoluter Macht – auf viele Herausforderungen stoßen.