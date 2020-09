Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y lockt mit dem ersten kostenlosen DLC

Heute veröffentlicht Level-5 das erste große DLC-Update zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu. Mit dem neuen Yo-kai-Watch verfolgt man einen etwas anderen Veröffentlichungsansatz, der so neu natürlich auch wieder nicht ist. Games as a Service nennt man das im weitesten Sinne in unseren Gefilden. Immer neue Inhalte, mal kostenlos, mal kostenpflichtig. Nicht nur um Fans bei Laune zu halten, sondern natürlich auch um Geld zu verdienen. Gleich zum Start des Spiels standen schon fünf kostenpflichtige DLCs bereit.

Das erste neue Update ist jedoch kostenlos – sicherlich auch zum „anfüttern“. „DLC 1: Here Comes Elze Multiplayer“ heißt der DLC und er ist ab heute in Japan für Nintendo Switch erhältlich. Das Update schaltet den Online-Mehrspielermodus frei, ebenso wie neue Story-Inhalte, Dungeons, spielbare Charaktere und Items sowie Loot-Boxes. Ein neuer Trailer stellt euch die Inhalte vor.

Des Weiteren gab Level-5 bekannt, dass die Umsetzung des Spiels für PlayStation 4 im Oktober in Japan veröffentlicht wird. Wann und ob das Spiel im Westen erscheint, ist noch unklar. Die Veröffentlichungspolitik macht eine Lokalisierung, mit denen sich Level-5 ohnehin schwer tut, sicherlich nicht einfacher.

Euer Leben an der riesigen Y Academy

Im Spiel steht Jinpei im Mittelpunkt, mit dem man ein „aufregendes Abenteuer an der Schule“ erlebt. Der Spieler ist an der „Y Academy“ gelandet, einer große Elite-Schule. Ihr genießt das Schulleben und klärt die Geheimnisse auf, die euch und eure verrückten Freunde im Schulalltag erwarten. Dazu muss man aber erstmal Mitglied im „YSP Club“ der Schule werden.

Auf dem Schulgelände können sich Spieler frei bewegen und mit den vielen Studenten interagieren. Dabei trifft man auf zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Anime. Aber natürlich wird man auch in Kämpfe verwickelt! Und die Schule bleibt natürlich auch nicht der einzige Schauplatz.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Yo-kai Watch: Academy, Level-5