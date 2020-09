Demon’s Souls: Das steckt in der „Digital Deluxe Edition“ des Remakes

Zum Start der PlayStation 5 steht mit Demon’s Souls auch gleich ein potentiell hochkarätiger Launchtitel bereit. Publisher Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von SIE Japan Studio und Bluepoint Games haben nun via PlayStation Blog die Inhalte der digitalen Deluxe-Edition präsentiert.

Das steckt in der „Digital Deluxe Edition“

Digitale Kopie von Demon’s Souls

Original-Soundtrack

Rüstung des rotäugigen Ritters

Boletarische Königsrüstung

Aspis

Zeremonienklinge

Seele eines legendären Helden

Ring der Langlebigkeit

Seele eines angesehenen Kriegers

Seele eines berühmten Kriegers

Erhaltungssaat

Schimmersaat

Bärenkäfersaat

Große Hartsteinscherbe

Mondlichtsteinscherbe

Bestellt ihr Demon’s Souls im PlayStation Store vor, erhaltet ihr zudem mit der Schnittersense eine zusätzliche Waffe für euren Recken. Für allerhand Kritik in den sozialen Medien sorgt unterdessen die Preisgestaltung. 99,99 US-Dollar, vermutlich respektive auch Euro – das ist den meisten viel zu viel. Was meint ihr?

So nah an der Vorlage wie nur möglich

Im Zuge des letzten PS5-Showcases gab Bluepoint Games bekannt, dass man sich so nah an der Vorlage halten wolle, wie es nur möglich sei. Die gesamte Welt von Boletaria soll dynamischer, lebendiger und noch furchteinflößender wirken, als es noch im Original von 2009 der Fall war.

Dafür sollen unter anderem die neuen Lichteffekte, welche beeindruckende Lichtstimmungen und Schattenwürfe ermöglichen, sowie das neue Controller-Feedback-Feature von PlayStation 5 sorgen. Dieses neue Feature soll jede noch so kleine Bewegung und Aktion, die man im Spiel ausführt, völlig individuell per Rumble-Feature auf den Controller übertragen. So wird der Spieler noch tiefer in diese bedrohliche Welt gesaugt.

Ab dem 19. November können wir uns hierzulande selbst davon überzeugen, ob das Remake gelungen ist.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games