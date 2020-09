Sumire: Der TGS-2020-Trailer zum mystischen Bergdorf-Adventure

Die Tokyo Game Show wirft ihre Schatten voraus! In dieser Woche startet die TGS in ihr Online-Abenteuer. Mal sehen, was uns erwartet. Entwickler GameTomo hat jedenfalls schon mal den TGS-Trailer zu Sumire veröffentlicht. Das malerische Abenteuer mit mystischem Bergdorf-Setting bleibt ohne Veröffentlichungstermin, aber der neue Trailer gibt euch in über drei Minuten einen guten Einblick, worauf ihr euch freuen könnt.

Einen kurzen Überblick über Sumire bietet die offizielle Webseite:

Sumire ist ein narratives Indie-Adventure und handelt von der eintägigen Reise durch ein mystisches, japanisches Dorf. An diesem verzauberten Ort strebt das titelgebende Mädchen Sumire danach, eine Liste wichtiger Aufgaben abzuarbeiten, welche ihr ein schelmischer Berggeist aufbürdete. Dies muss ihr bis zum Ende der Nacht gelingen, denn ihre Zeit in diesem verwunschenen Dorf ist begrenzt.

Erforscht malerische Umgebungen, entdeckt allerlei Gegenstände und stellt euch Geschicklichkeitsproben und anderen Herausforderungen. Quirlige Wald- und Dorfbewohner versorgen Sumire mit großen und kleinen Aufgaben, während sie sich mit ihren eigenen Herzenswünschen auseinandersetzt. Entscheidet selbst, ob ihr die Gesuche annehmt, aber seid gewarnt: So wie der Tag voranschreitet, mögen Gelegenheiten unwiderruflich vergehen.

Sumire soll sowohl für Nintendo Switch als auch PCs via Steam erscheinen.

Bildmaterial: Sumire, GameTomo