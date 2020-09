Pikmin 3 Deluxe: Magnetsheets und Mikrofasertuch als Vorbestellerbonus

Bei Media Markt und Saturn gibts derzeit ein Magnetsheet mit Figuren aus Pikmin 3 Deluxe als Vorbestellerbonus! Derzeit ist das Spiel dort auch für 48 Euro im Angebot. Bei Amazon hingegen kristallisiert sich ebenfalls ein Vorbestellerbonus heraus, jedoch ein anderer.

Hier wird es aller Voraussicht nach ein Mikrofasertuch geben, mit dem ihr eure Bildschirmfläche gut reinigen könnt. Die Produktseite dafür ist bereits online, nur werden noch keine Vorbestellungen angenommen.

So sehen die Boni aus:

Neue Inhalte für Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe wird das Original um „brandneue Prolog- und Epilog-Kapitel mit Olimar und Louie“ ergänzen. Außerdem soll es einen neuen Koop-Modus für zwei Spieler geben, ebenso wie einige sinnvolle neue Funktionen und Verbesserungen. Dazu zählt eine Fokus-Zielerfassung, optional einblendbare Tipps und neue Schwierigkeitsstufen. Auch die Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels sind bereits enthalten. Das Spiel wird Fans des Originals also auch einen Mehrwert bieten.

Pikmin… was ist das nochmal?

In Pikmin (und auch in Pikmin 3) führt ihr eine kleine (und oft auch eine große) Armee von winzigen Wesen an und erkundet mit ihnen in einer Mischung aus Action und Strategie einen unwirtlichen Planeten. Wichtig für den Spielfortschritt ist es dabei, die Fähigkeiten der verschiedenen Pikmin-Arten zu verinnerlichen und sie sich zunutze zu machen. So überwindet ihr Hindernisse, findet wertvolle Gegenstände und bezwingt mächtige Kreaturen.

