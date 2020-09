Captain Tsubasa: KAZÉ Anime bringt Reboot der Serie nach Deutschland

„Der Ball ist mein bester Freund!“ – mit diesem Satz begann Tsubasa Ozoras Karriere schon in den 80er-Jahren. Auf 128 Episoden brachte es dann der Anime-Klassiker, der auf dem Original-Manga von Yoichi Takahashi basiert.

2018 erschien ein kompakter Reboot aus nur 52 Episoden, der eine neue Ära des Fußball-Animes einleitete. Mit „dramatischen Wendungen und mitreißenden Animationen auf dem neusten Stand der Technik“ entstand die neue Serie David Production (JoJo’s Bizarre Adventure) unter der Regie von Toshiyuki Kato (Fullmoon o Sagashite); Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven) schrieb die Skripte.

Das Reboot von Captain Tsubasa, das 2018 anlässlich der Fußballweltmeisterschaft entstanden ist, erscheint ab Januar 2021 über KAZÉ Anime in vier Volumes nun auch bei uns. Die Ankündigung dürfte nicht zufällig in diese Tage fallen. Erst kürzlich zog die Marke dank der Veröffentlichung der ersten Videospieladaption Captain Tsubasa: Rise of New Champions wieder viel Aufmerksamkeit auf sich.

Tsubasa ist mit seinen Eltern frisch nach Nankatsu gezogen. Selbstverständlich schließt er sich gleich dem hiesigen Fußballverein der Schule an, denn schon bald stehen die Landesmeisterschaften an. Dort treffen er und sein Team auf starke Mannschaften, die alle ihre speziellen Techniken haben, um die besten Fußballer zu werden. Ob der FC Nankatsu gegen diese Mannschaften gewinnen kann?

Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco, Tamsoft