Neuer TGS-Trailer zu Puyo Puyo Tetris 2 veröffentlicht

Sega hat anlässlich der Tokyo Game Show 2020 einen neuen Trailer zu Puyo Puyo Tetris 2 veröffentlicht. Im Sequel zum beliebten Puzzle-Crossover müsst ihr euch mit Ringo, Tee und weiteren altbekannten sowie neuen Charakteren auf eine Reise begeben. Dank einem mysteriösen Parasiten sind die Welten von Puyo Puyo und Tetris verschmolzen, sodass Ringo, Tee und ihre Freunde Puyos und Tetriminos aus dem Weg räumen müssen, um ihre Freunde zu retten.

Auf einer übersichtlichen Karte entfaltet sich die Welt, auf der ihr von Level zu Level über Pfade navigieren könnt. Ihr könnt Level auch wiederholen, um höhere Highscores und bessere Belohnungen zu erhalten. Nebenbei könnt ihr auch optionale Level bewältigen.

Falls euch das Entlangschreiten des Pfades zu lange dauert, könnt ihr in einem speziellen Menü Abkürzungen nutzen, um direkt zum Level der Wahl zu gelangen. Im Ingame-Shop könnt ihr eure gewonnenen Credits gegen Belohnungen eintauschen, aber auch abseits dessen gibt es neue Charaktere, Hintergründe, Arenen und mehr freizuschalten.

Am 8. Dezember erscheint Puyo Puyo Tetris 2 weltweit für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und PlayStation 4. Eine PS5-Version soll ebenfalls noch in diesem Jahr folgen, sie bekommt auch eine Handelsversion spendiert. Alle Handelsfassungen könnt ihr euch schon bei Amazon vorbestellen*. Die Version für PC-Steam hingegen erst 2021. Mehr zu Spielmodi und dem Next-Gen-Upgrade lest ihr hier.

Bildmaterial: Puyo Puyo Tetris 2, Sega