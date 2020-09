Microsoft kauft Bethesda Softworks

„Today is a special day“, so beginnt der Newsbeitrag auf Xbox.com, verfasst von Phil Spencer. Und es ist wirklich ein sehr besonderer Tag für Xbox. Man gab bekannt, dass ZeniMax Media durch Microsoft gekauft wurde. ZeniMax Media ist die Mutterfirma von Bethesda Softworks, aber auch id Software, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks und weiteren Studios. Sie zeichnen sich verantwortlich für Marken wie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield und viele weitere. All diese Spiele und Marken gehören nun Microsoft und damit natürlich auch zu Xbox.

Laut Journalist Jason Schreier sind 7,5 Milliarden US-Dollar geflossen. In seiner Ankündigung hebt Phil Spencer hervor, wie nah die Teams ohnehin schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und sich gegenseitig schätzen. Statements von Todd Howard und Peter Hines findet ihr bei Bethesda.

Welche Auswirkungen das in Zukunft auf Spiele der genannten Studios hat, wird sich zeigen. Microsofts Ansatz ist es ja durchaus, selbst mit eigenen Spielen und Marken nicht nur auf dem PC, sondern sogar auf Konkurrenzkonsolen zu erscheinen. Ganz aktuelles Beispiel ist die Veröffentlichung von Ori and the Will of the Wisps auf Nintendo Switch. Aber man darf sich natürlich sicher sein, dass Microsoft die Popularität der Marken zu seinem Vorteil nutzen wird.

Dass ZeniMax-Studios nochmal (zeit-)exklusiv für PlayStation 5 entwickelt, darf man wohl getrost ausschließen. Was mit Deathloop und Ghostwire: Tokyo passiert, die aktuell noch (zeit-)exklusiv für PS5 angekündigt sind, ist offen. Die Deals gelten allerdings erstmal als eingetütet.

Achja. Morgen beginnt der Vorverkauf für Xbox Series X und Xbox Series S!

Was für ein Start in die Woche!