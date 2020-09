Kingdom Hearts: Tetsuya Nomura über die Zukunft der Serie

Es ist wieder so weit. Tetsuya Nomura streut die ersten Brotkrumen auf dem Weg zum nächsten „Kingdom Hearts“-Projekt. In einem Interview mit den Kollegen von Famitsu stellte er Enthüllungen im Rahmen des 20. Jubiläums der beliebten Action-RPG-Serie in Aussicht. Wie üblich gilt es für Fans aber wieder Geduld zu bewahren. Immerhin feiert Kingdom Hearts erst 2022 den runden Geburtstag.

Tetsuya Nomura über die Zukunft von Kingdom Hearts

Aber lest im folgenden Ausschnitt aus dem Interview selbst, was Nomura bezüglich der Zukunft von Kingdom Hearts zu sagen hatte:

Interviewer: Ich möchte Sie nach der Zukunft der Serie fragen. Die „Dark Seeker“-Saga endete mit Kingdom Hearts III, aber nicht jedes Rätsel wurde gelüftet. Der geheime Film zum Spielende legt nahe, dass weitere Entwicklungen folgen werden. Wie also sieht die Zukunft der Serie aus? Nomura: Kingdom Hearts feiert 2022 sein 20-jähriges Jubiläum, wissen Sie? Auf dieses Jubiläum arbeite ich hart hin (lacht). Ich denke bereits über das nächste Projekt nach und das „Kingdom Hearts“-Team hat auch schon die Arbeiten an etwas Neuem begonnen. Kingdom Hearts: Melody of Memory fiel genau vor die Arbeiten am nächsten Titel. Entsprechend war es dem Hauptteam möglich dort zu assistieren. Sobald wir bereit sind eine Ankündigung zu machen, darf man auf zahlreiche Überraschungen gespannt sein.

Nomura gibt sich also gewohnt geheimnisvoll. Spätestens 2022 sollten wir aber mit neuen Enthüllungen rechnen dürfen.

Keine weiteren Pläne für Kingdom Hearts auf Switch

Weniger gute Nachrichten hatte Nomura übrigens im Gespräch mit Nintendo Enthusiast parat. Während das bald erscheinende Kingdom Hearts: Melody of Memory neben PlayStation 4 und Xbox One auch für Nintendo Switch erscheint, gäbe es momentan keine Pläne für weitere „Kingdom Hearts“-Titel auf der Hybridkonsole. Square Enix habe auch die Portierung älterer Ableger in Betracht gezogen. Dabei befand man das Vorhaben allerdings als technisch schwierig.

Nomura betont allerdings, dass er Nintendo Switch möge und etwas für die Konsole machen wolle. Daraus resultierte auch die Switch-Version von „Melody of Memory“. Er fügte ferner hinzu, dass durchaus die Möglichkeit für künftige (nicht „Kingdom Hearts“-bezogene) Titel von ihm bestehe, für Nintendo Switch verfügbar zu werden.

Interview mit dem Director und Produzenten von Memory of Melody

Switch-Portierungen bisheriger „Kingdom Hearts“-Spiele müssen sich Fans also wohl aus dem Kopf schlagen. „Melody of Memory“ lässt euch allerdings durchaus unterwegs in Erinnerungen rund um die beinahe 20 Jahre alte Serie schwelgen. Erst kürzlich hatten wir die Möglichkeit mit Director Masanobu Suzui und dem Produzenten Ichiro Hazama zu sprechen. Diese hatten einiges zum anstehenden Rhythmusspiel zu erzählen – unter anderem, warum Tetsuya Nomura unbedingt ein neues Szenario schreiben musste.

Kingdom Hearts: Memory of Melody erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 11. November 2020 in Japan. Westliche SpielerInnen müssen sich etwas länger gedulden – hierzulande erscheint der Titel am 13. November 2020.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney