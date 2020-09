Kaze and the Wild Masks möchte der 16-bit-Inspiration eine eigene Handschrift geben

Mit Kaze and the Wild Masks veröffentlicht Entwickler PixelHive einmal mehr einen farbenfrohen Plattformer, inspiriert von den 90er-Jahren und in Pixel-Optik. Eine inzwischen äußerst beliebte Kombination. Geplant ist die Veröffentlichung für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam und auch für Google Stadia, wie Publisher Soedesco ganz frisch bekannt gab.

Kaze and the Wild Masks nimmt seine visuelle und musikalische Inspiration aus der 16-bit-Ära, möchte aber mit modernisierter und handgezeichneter Pixelkunst eine eigene Handschrift mitgeben. Die Mechaniken des Plattformers sollen einfach und intuitiv sein. Es soll aber trotzdem schwierige Herausforderungen für SpielerInnen geben, ikonische Bosse und viel Liebe zum Detail werden versprochen.

SpielerInnen reisen im klassischen Plattformer-Stil der 90er-Jahre durch die Kristallinseln.

Spiele als Kaze und rette deinen Freund Hogo vor einem Fluch, der die Inseln ins Chaos stürzt. Stelle dich wütendem lebendigem Gemüse, indem du die Mächte der Wilden Masken einsetzt. Springe wild wie ein Tiger, fliege wie ein Adler durch den Himmel, flitze flink wie eine Eidechse und beherrsche das Meer wie ein Hai.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, dafür ist aber auch schon klar, dass es eine Handelsversion von Kaze and the Wild Masks* für PlayStation 4 und Nintendo Switch geben wird.

Bildmaterial: Kaze and the Wild Masks, Soedesco / PixelHive