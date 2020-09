It Came From the Rage: The Medium präsentiert sich mit Story-Trailer

Der neuste Streich der Horror-Experten von Blobber Team (Blair Witch, Observer und Layers of Fear) heißt The Medium und präsentiert sich heute mit einem schaurigen neuen Story-Trailer. In dem gibt der Höllenschlund sein alptraumhaftes Debüt. „Gesprochen“ wird er übrigens von Troy Baker. „It Came From the Rage“ heißt das Video und es zeigt euch Story-Einblicke und Promo-Grafiken. Nichts für schwache Nerven!

The Medium erlaubt SpielerInnen, zwei Realitäten gleichzeitig zu erkunden und „ein dunkles Geheimnis zu lüften, das von verstörenden Rätseln, bösartigen Geistern und tückischen Puzzeln geschützt wird“. Den schaurigen Soundtrack steuert der legendäre Akira Yamaoka (Silent Hill) unter Mitwirkung von Arkadiusz Reikowski (Bloober Team) bei. Ein erstes Stück daraus kann übrigens aktuell kostenlos bei Steam angehört werden.

Angekündigt ist The Medium bisher für „die Weihnachtszeit 2020“, na Merry Christmas. Dann soll es für Xbox Series X und PCs erscheinen. Alle Steam-Vorbestellungen enthalten den Original-Soundtrack für The Medium und den digitalen Bildband „The Art of The Medium“. Außerdem soll The Medium im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Bildmaterial: The Medium, Bloober Team