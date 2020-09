In Sakuna: Of Rice and Ruin kommt es auf die Inhaltsstoffe an

Zuletzt thematisierte Marvelous mit mehreren kleinen Video-Clips auf der japanischen Website den wichtigen Reisanbau sowie die Action-Elemente in Sakuna: Of Rice and Ruin. Eine schöne Vorgehensweise, um die unterschiedlichen spielerischen Aspekte des Spiels aufzuzeigen. Heute geht es nun mit einem weiteren wichtigen Spielelement weiter: dem Kochen und Herstellen von Waffen und Werkzeug! Auf dieser Unterseite der japanischen Website findet ihr wieder einige Clips und Screenshots, die euch zeigen, worauf es dabei ankommt.

Erstmal gilt es natürlich Materialien und Zutaten zu sammeln. Dann gilt es, diese zuzubereiten. Achtet darauf, dass die Inhaltsstoffe nicht verderben! Neben dem Kochen warten Materialien auch darauf, kombiniert zu werden. Werkzeuge und Waffen könnt ihr auf diese Weise verbessern. Und wenn ihr selbst gut versorgt seid, könnt ihr auch Crafting-Aufgaben von anderen Bewohnern übernehmen.

Besucht hingegen diese Produktseite bei Amazon*, wenn ihr Interesse an der „Golden Harvest“-Veröffentlichung von Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4) habt, aber nicht im britischen Marvelous-Store bestellen möchtet. Die Nintendo-Switch-Version findet ihr hier bei Amazon*. Hierzulande vertreibt ak trade die Handelsversion über Amazon. Die „Golden Harvest“-Edition kostet 59,99 Euro und bietet neben dem Spiel ein 132-seitiges Artbook, einen Soundtrack aus drei Discs, ein doppelseitiges Poster und eine Sammlerbox.

Action, Reis und japanische Mythologie

Das Videospiel entführt euch in die Welt der japanischen Mythologie. Dabei wird japanische Geschichte kombiniert mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis.

Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Sakuna: Of Rice and Ruin erscheint am 20. November in Europa.

via Gematsu, Bildmaterial: Sakuna: Of Rice and Ruin, Marvelous, XSEED / Edelweiss