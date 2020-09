Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse erscheint in Japan am 17. Dezember

Compile Heart gab bekannt, dass Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse für PlayStation 5 in Japan am 17. Dezember erscheinen soll. Eine Collector’s Edition für 9.600 Yen (ca. 78 Euro) soll neben dem Spiel ein Artbook mit über 100 Seiten, eine Soundtrack-CD und zwei Nep-Nep-Aufkleber enthalten. Vorbestellern der normalen oder der speziellen Edition winkt zudem ein Download-Code für Neptunia Shooter sowie die Chance, in einer Lotterie mehrere Preise zu gewinnen. Die normale Edition kostet übrigens 7.600 Yen (ca. 62 Euro).

Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse ist die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist. So weit, so kompliziert.

Das Projekt feiert den 10. Geburtstags von Neptunia. Auch einige Neuerungen gibt es. So können bis zu vier Charaktere im Kampf teilnehmen, wobei über 20 gleich zu Beginn zur Verfügung stehen, und ein neuer Modus passt die Balance an. Ein neues Tutorial wird von Neptune gesprochen, zudem gibt es ein zusätzliches Angel-Minigame.

Einige Bilder zeigen uns zudem die ersten konkreten Einblicke in die neue PS5-Version.

