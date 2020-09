Fallen Legion Revenants erscheint am 19. Februar 2021 im Westen

NIS America hat dem Action-RPG Fallen Legion Revenants einen konkreten Veröffentlichungstermin für den Westen verpasst. In Europa werdet ihr euch am 19. Oktober 2021 ins Abenteuer stürzen können. Hierzulande wird Fallen Legion Revenants in der Vanguard Edition zum Launch erscheinen. Sie beinhaltet zusätzlich ein Mini-Artbook sowie einen digitalen Soundtrack und kann bei Amazon bereits vorbestellt* werden!

Fallen Legion Revenants ist der Nachfolger zu Fallen Legion: Sins of an Empire und Fallen Legion: Flames of Rebellion. Ein fliegendes Schloss ist die letzte Zuflucht in einer Welt, die in ein Miasma gehüllt und von Biestern bewohnt ist. Das Schloss Welkin wird von Lucien bewohnt, der dort ein uraltes Buch entdeckt und so Zugang zu den Geheimnissen aller Waffen, den Exemplars, erhält.

Etwas widerwillig verbündet sich Lucien mit der Wiedergängerin Rowena, die auf der Suche nach einem Weg zurück ins Leben ist, sodass sie sich um ihren lebenden Sohn kümmern kann. Gemeinsam schließen sie einen Pakt, um den verrückten Tyrannen zu stürzen, der Welkin kontrolliert. Lucien kann sich dabei neben seinem Talent für Alchemie auch auf seine Schleich-Fähigkeiten verlassen.

Ein neues Gameplay-Video zum Spiel:

Bildmaterial: Fallen Legion Revenants, NIS America / YummYummyTummy